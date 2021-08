Pooled S&P500 ettevõtetest on aastaks 2027 surnud. Siin on põhjused, miks

Koostöö teadlastega kui ettevõtte arengumootor

Nelja Adapteri tegevusaasta jooksul on tulnud üle 1000 päringu, millest kõigi puhul kumab välja juhi soov ettevõtte tegevust paremini planeerida. Kaasaegse asutuse juht on teenäitaja ning tema fookuses on ettevõtte strateegiline planeerimine kaasates sealjuures töötajaid koostööle ning organiseerides tegevusi sihipäraselt.