Raadiohommikus: kuidas teadust rahaks teha ja lapsi õnnelikumalt õppima panna

Õpilane lugemas raamatut. Foto: Raul Mee

Reedene hommikuprogramm keskendub sellele, kuidas teadust rohkem ettevõtlusesse tuua ja panna tööle ideid, mis esialgu utoopiliselt kõlada võivad.

Näiteks räägib hommikuprogrammis disainer, joonestaja ja tootja, ettevõtte Woogs OÜ juht Germo Saar, kuidas tal tuli mõte luua puulehtedest uus materjal, millega saaks valmistada uusi erinevaid tooteid.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse innovatsioonispetsialist Rain Kuldjärv räägib, kuidas ta teadlasena Siidrikojas koostööd on teinud ja millist majanduslikku kasu on sellest saanud Siidrikoda ja Kuldjärv kui teadlane.

Samuti räägime hommikuprogrammis kas ja kuidas peaksime muutma oma haridussüsteemi, et me õpilased oleksid õnnelikumad ja tulevikus edukamad. Oma seisukohti jagavad Tartu Erakooli ProTERA direktor Marjeta Venno ja Rocca al Mare iseõppekeskuse ja koolituste koordinaator ning õpetaja Getter Kallas.

Veel kuuleb hommikul intervjuud EASi juhatuse esimees Peeter Raudsepaga, kellelt uurime, kuidas kulgeb KredExi ja EASi ühendamine ja kuivõrd mõistlikuks plaaniks ta seda üldse peab.

Swedbanki juhilt Olavi Lepalt kuuleme, kuidas praegu Eesti majandusel läheb ja Eesti Energia juhilt Hando Sutterilt, mida elektrihinnad lähitulevikus teha võivad.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Kunstiinvesteeringuteemalises saates räägitakse enim võltsitud kunstnike edetabelist, markantsematest võltsingunäidetest, kunsti investeerimisega seotud õigusküsimustest ja kunsti soetamisest. Advokaadibüroo Sorainen tegeleb IP õiguse ning kunsti ja filminduse küsimustega süvitsi.

Arutlevad Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadi-Ell Tähiste, Soraineni vandeadvokaat Kärt Anna Maire Kelder ning saatejuhid ja sama advokaadibüroo advokaat Mario Sõrm ja partner Kaupo Lepasepp.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates räägime saatuslikest juhtimisvigadest. ühisrahastuse riskidest, makromajanduslikust seisust ning sellest, kas Alar Karisest saab uuel nädalal president või mitte. Nendel teemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Kristjan Pruul ja Martin Johannes Teder.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Gasellidele ehk kiiresti kasvavatele ettevõtetele keskenduvas saates on sel korral külas hiljuti rebrändingu läbinud, peamiselt siidreid, vahuveine ja mittealkohoolseid jooke tootva Kodase (varasem nimi Siidrikoda) juht Sulev Nõmmann.

Saates tuleb juttu sellest, mis on ettevõttele edu toonud, kuidas mõjutas firmat koroona-aasta, mis tõi selle aasta teises kvartalis rekordkäibe, kuid räägime ka tootearendusest, ekspordist ja pereettevõtlusest. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Suvi on läbi saamas ja ees ootamas pikad tunnid töölaua taga. Nii mõnedki on häbelikult teatanud, et vähene liikumine on neile aastate jooksul mõju avaldanud ja istumise üsna ebamugavaks muutunud.

Millisel juhul ja millal on vaja arsti poole pöörduda, räägib seekordses tervisesaates Lääne-Tallinna Keskhaigla kirurg-proktoloog Maksim Sergejev. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

