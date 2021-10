Uudised

Äripäev

13. oktoober kell 14:26 Jaga lugu:







Raadiohommikus: õigus ja õiglus põrkuvad krüptoturul

Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker tahab tühistada Eestis virtuaalvääringute ehk krüptovaluuta tegevusload sadadel ettevõtetel. Foto: Liis Treimann

Rahapesu Andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker on teinud ettepaneku teha täielik krüptoturu taaskäivitus ehk peatada kõigi seni väljastatud e-raha tegevuslubade kehtivus.

Eesti Ekspressile antud intervjuus tõdes Rahapesu Andmebüroo juht, et krüptoturu ohjeldamiseks on vaja astuda põhjapanevaid samme, kuna praegused reeglid pole piisavalt maandanud riske nii investorite ega ka Eesti finantsmaine vaatest. See tähendab, et jällegi on seadusandjad jõudnud finantstehnoloogia arengule järele ja hakkavad seni vabadust nautinud krüptoturgu ümber kujundama. Kuidas rakendada õigust nii, et seniseid reegleid järginud krüptoinvestorite ei satuks tulevikus ebaõiglasesse olukorda? Sellel teemal arutame Eesti krüptoliidu eestvedaja Asse Saugaga.

Samuti tutvustame rakendust Geneto, mis on sündinud Eesti teadlaste ja ettevõtjate koostöös ning aitab lahendada tarbimisühiskonnas süvenevaid rasvumise probleeme.

Lisaks tutvustame Äripäeva börsitoimetuse uut investeerimiseksperimenti, kus raha hakkab kasvatama perekond.

Homme hommikul aitavad teil päeva alustada Allan Rajavee ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb teemaks, milline on meie riikliku arhiivisüsteemi keskuse ehk Rahvusarhiivi roll, kellele ja kuidas arhiiv saab olla kasulik ja ka vastupidi - kuidas saavad kasutajad olla meie pärandi ja arhiivimaterjalide kättesaadavaks muutmise juures. Lisaks kuuleme Rahvusarhiivi Tartu kasutusüksuse juhatajalt Tõnis Türnalt, millised on käimasolevad projektid ja mis seisus on arhivaalide digimine.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Luubi all". Saates on seekord pikemalt jutuks, kuidas tuntud firma BLRT on oma varaga toitnud omanike isiklikke ärisid, kuidas eestlased Soome tööturgu solgivad ja mida rääkis maffiaprotsessi võtmetunnistaja kohtu ees. Samuti on juttu sellest, kuidas tuntud ettevõtja vimm kurnab aastaid kohtuid. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00-13.00 "Tark elukeskkond". Räägime nii elektriautode kui ka laadimistaristu globaalsetest arengutest ja püüame mõista, kuidas ülemaailmsed trendid ja teatud elementide defitsiit tänast Eesti turgu mõjutavad.

Saate esimeses pooles räägime kiibitööstuse muredest, sellest kas ja millal elektriautod odavamaks muutuvad, tarneprobleemide põhjustest ja uutest ärivõimalustest akude taastöötlemise valdkonnas. Teises pooles räägime ülemaailmsetest laadimistaristu trendidest ja edendamisvõimalustest Eestis. Külalised annavad ülevaate, milline on tänane laadimisvõrk ja millised on kasutamata ärivõimalused laadimistaristu turul.

Külas on elektromobiilsuse infokogu EV Universe asutaja Jaan Juurikas ja ABB globaalne tootejuht Danel Türk. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00-14.00 "Õppetund". Äsja toimus Eestis täiskasvanuhariduse tunnustamise üritus ja laureaadid on külas ka seekordses „Õppetunniˮ saates. Aasta koolitaja, aasta õppija ja aasta õppijasõbralik organisatsioon räägivad lähemalt nii õppimishirmudest ja töötajate toetamisest kui ka töötajate motiveerimisest ja juhtide kaasamisest.

Stuudios on disainer ja aasta koolitaja Daniel Kotsjuba, aasta õppija ja AS-i Viljandi Aken ja Uks operatiivtasandi juht Andres Härm, aasta õppijasõbraliku organisatsiooni Eesti Energia kontserni kultuurihäki valdkonnajuht Kadi Piikov ning EPALE saadik Katre Savi. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Ettevõtjatelt kuuleb riigihangete korralduse ja läbiviimise kohta tihti nurinat. Näiteks kurdetakse, et hankijad kirjutavad sinna absurdseid tingimusi. Kui reaalne see tegelikult on? Kas hanked ongi halvad ning kes, kas, kus ja millal saab neid paremaks muuta või vaidlustada – sellest räägib lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK riigihangete valdkonna kaasjuht Keidi Kõiv. Küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit