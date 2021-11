Uudised

Äripäev

9. november kell 15:29 Jaga lugu:







Raadiohommikus: Tallinna Sadama tulemused ja Tallinna koalitsoonileping

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid (vasakul). Foto: Liis Treimann

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaidiga Keskerakonna ja sotside Tallinna linna ühiseks juhtimiseks sõlmitud koalitsioonileppest.

Võimulepet kommenteerib ka Eesti 200 Tallinna linnapeakandidaat Marek Reinaas.

Tallinna Sadam avalikustab kolmapäeva hommikul kolmanda kvartali tulemused. Sellest räägime Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmuga.

Eesti väliskaubandus saavutas septembrikuus rekordtaseme. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes elektriseadmete väljavedu 63 miljoni euro võrra. Ekspordist ja elektroonikatööstusest räägime Incapi juhi Otto Richard Pukiga.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime seadusemuudatusest, mis vähendab ebaõiglust – nimelt saab alates 01.01.22 küsida tagasi käibemaksu, mis on makstud lootusetute, mahakantud arvete pealt. Lahkame selle seadusega seotud nüansse. Samuti teeme juttu kodukontoriga seotud kulude arvestusest ja sellega seotud erisoodustusmaksust.

Saates on külas Eesti ühe vanima raamatupidamisfirma Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime droonidest ehk mehitamata lennuvahenditest ja nendega seotud Euroopa Liidu määruste muutustest. Juttu tuleb sellest, mida peab üks alustav drooni lennutav hobifotograaf nüüdsest legaalselt lennutamiseks teistmoodi tegema ja millised kadalipud läbima. Samuti tuleb juttu droonide põnevatest kasutusvõimalustest meilt ja mujalt ning droonide klassifitseerimisest.

Külas on Triniti jurist Madlenne Timofejev, piloot ja drooniekspert Eiko Kivisik ning Krattworksi peainsener Kristjan Möller. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Räägime sedapuhku masina- ja metallitööstuse TOPist. Kuidas on palgaralli ja hinnatõusu taustal võimalik projektipõhist äri ajada ning kui „roheliseks“ peavad sektori ettevõtted muutuma?

Stuudios on TOPis seitsmendaks tulnud Hekoteki juht Heiki Einpaul ja KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Energiatund". Valitsus võttis plaani töötada välja kohaliku kasu instrument, mis aitaks vähendada kohalike vastuseisu uutele projektidele, ka energialahendustele.

Miks ikkagi on nii, et kogukonnad ei taha kodu lähedale uusi projekte lubada ja kuidas sellest ummikust välja saada, sellest räägivad saates Fermi Energia juht Kalev Kallemets, Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ja Paldiskisse pumphüdrojaama rajava Energiasalv Pakri juht Peep Siitam.

Räägime, milliseid vigu on ettevõtjad kohalike kogukondadega suheldes teinud, kas raha aitab arendusi kiirendada ja kelle vastutusel pooli rahuldav tulemus on.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

Saade oli eetris 2021. aasta märtsi lõpus.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaline on eelmisel sügisel Tallinnas Kalamajas aadressil Soo 42 avatud pakendivaba poe Ilma perenaine Julia Bulgakova. Lätist Eestisse kolinud Julia räägib saates sellest, kust tuli poe loomise idee. Hiljuti laienes ta oma poega Tartusse, kuhu edasi? Uurime, kas ringmajandus ja jäätmemajandus on hullumeelsus või reaalsus. Saatejuht on Polina Volkova.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit