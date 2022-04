Uute firmade asutamise rekord Eestis sündinud

Tärkav taim. Foto: Roman Synkevych on Unsplash

Mullu detsembris tõi uute firmade asutamise rekordi riigilõivu tõstmine uuest aastast.

Tänavuse aasta kahe esimese kuu võrdlus näitab, et ettevõtete asutamine sellel ja eelmisel aastal samal ajal on toimunud suhteliselt sarnases tempos. Küll aga on statistikast näha, et 2021. aasta viimasel kuul loodi üle 50% rohkem ettevõtteid kui aasta varem samal perioodil.

