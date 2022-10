Uudised

Äripäev

15. oktoober kell 9:00







Kaitseliidu juht: tagasiteed meil ei ole, saame liikuda vaid ühes suunas

Brigaadikindral Riho Ühtegi. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees / Scanpix

Kaitseliidu juht brigaadikindral Riho Ühtegi ütles sel nädalal Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui Venemaa sõda Ukrainas õnnestub, on järgmised need riigid, kes on mässama hakanud Venemaa vastu ja siis tulevad need riigid, kes on Ukrainat toetanud.

Järgneb väljavõte Äripäeva peadirektori Igor Rõtovi intervjuust Riho Ühtegiga:

