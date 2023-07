Bideni visiit lööb järgmisel nädalal Helsingi liikluse segi

Tippkülaliste kogemus aastast 2018, siis said Helsingis kokku USA riigipea Donald Trump ja Vene president Vladimir Putin. Foto: Andras Kralla

USA presidendi Joe Bideni visiit Helsingisse tähendab karme turvameetmeid ja mõjutab oluliselt Helsingis liikumist, kirjutab Helsingin Sanomat.

Helsingi politsei ülemkomissari Heikki Porola sõnul tuleb liikumispiiranguid siis, kui autokorteežid liiguvad ühest kohast teise. „Praegu me veel kellaaegu ega marsruute täpselt ei tea. Ajaaknad on suured,“ ütles ta lehele. Tema sõnul on liikumispiiranguid presidendilossi piirkonnas.