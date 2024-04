Raadiohommikus: kuus intervjuud kaheksa külalisega päevakajalistel teemadel

Meditsiinitarvikute tootja Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits kommenteerib majanduses ja tarneahelates toimuvat otse põllult. Foto: Andras Kralla

Esmaspäeva raadiohommikus räägime nii firmade sundlõpetamisest, investeerimisest, eestlanna jõudmisest suurfirma tippu, aga ka majanduses ja taeneahelates toimuvast.

Enne koolipäeva, kell 7.45 teeme intervjuu päevakaupleja, investori, ettevõtja ja Põlva Gümnaasiumi direktori Raul Kadastega. Lisaks tema enda investeeringutele uurime, kuidas ta on rahatarkust Põlva õpilasteni viinud.

Kell 8 pärime äsja Soome Pauligi kontserni juhatusse jõudnud Mariell Toigerilt, kuidas eestlasena suurfirma tippu jõuda ja mis ta seal teeb. Märtsis hüppeliselt rekordkõrgele kasvanud firmade sundlõpemist kommenteerivad kell 8.15 Gaily Kuusik ning Kristel Tiits Grant Thornton Balticust.

Kell 8.30 räägib Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild uuest konkursist „Aasta tarneahela juht 2024“ ja sellest, miks peame tarneahela inimesi tunnustama. Harroga koos tuleb stuudiosse meditsiinitarvikute tootja Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits, kes kommenteerib majanduses ja tarneahelates toimuvat otse põllult.

Kell 8.45 võtame aga ühendust eelmise nädalal investeeringute kaasamisel 140 miljoni euroni jõudnud vesinikutehnoloogiat arendav Elcogeni osaniku ja juhi Enn Õunpuuga, kellelt küsime, kaugel nad on massideni jõudmisest ja mis on vesinikubuumi tagamaad.

Kell 9 aga räägib börsitoimetuse juht Indrek Mäe, mis algaval nädalal investrile oluline on. Stuudios ajakirjanikud Laura Saks ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. “Obskuurses majanduses” räägime tihti toidust, täna taas kord! On üks maailmakuulus teravamaitseline ja aasiapärane kaste, millele pole kunagi reklaami tehtud. Ettevõttel pole isegi 45 tegutsemisaasta jooksul olnud turundusmeeskondagi, siiski on firma väärtus miljard dollarit. Mis kastmega tegu ja kuidas see võimalik on, kuula saatest “ Obskuurne majandus”, saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade*”. Õige pea algab taas välisterrasside hooaeg, saates räägime VeltEksperdi müügijuhi Karol Pokbinderiga, kuidas oleks neid mõistlik soojendada. Jutuks tuleb gaasisoojendite ja elektriliste soojuskiirgurite efektiivsus, paigaldamine, erinevad funktsioonid, turvariskid ja hooldamine.

Kuna üha enam veedetakse aega väljas, on saate teises pooles teemaks keraamilised grillid. Ka grillide puhul tuleks valikut tehes nii mõndagi arvesse võtta. Sellest kuuleb lähemalt juba saates. Saatejuht on Mai Kroonmäe. Saade oli esimest korda eetris ülemöödunud aastal.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Ettevõtjad ja investorid märgivad, et välismaised huvilised ei taha Eestisse tulla julgeolekukaalutlustel. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem räägib lähemalt, kuhu on Eesti jõudnud oma kaitsevõime arendamisega ja julgeolekutunde tekitamisega ning mida saaks teha edasi. Herem selgitab ka Soome ja Rootsi NATOga liitumise tähtsust ning aitab lahti mõtestada, kui suur potentsiaal oleks Eestis oma kaitsetööstuse arendamisel. Saadet juhib Ken Rohelaan.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates räägime majanduse digitaliseerimisest Eestis: mida see tähendab, mida ettevõtetele ja laiemalt ühiskonnale pakub, mida asjaosalistelt nõuab, millised on siin väljakutsed ning kuidas riik digitaliseerimist toetab.

Kuigi Eesti on tuntud e-riik ja riiklike e-teenuste pakkumist käiakse meilt õppimas, on Eesti ettevõtted digitaliseerituselt ELi keskmisest paraku tagapool. Teemat avab BCS Itera juhatuse liige Erko Tamuri. Saatejuht on ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kõlab kaks ettekannet viimaselt Äripäeva Gaselli kongressilt. Gasellide ehk kiirelt kasvavate ettevõtete nimekirja kerkis tänavu ettevõte Revonia, mis toodab võlvhooneid. Ettevõtte juht Rauno Oja rääkis, millist hinda on makstud kiire kasvu eest, kuidas on viimaste aastate kriisid pööratud enda kasuks ja Soomes klientide leidmisest.

Saate teises pooles kõneleb psühholoog ja koolitaja Andero Teras, kuidas saaks juht motivaarida ennast ja töötajaid. Ühtlasi läbipõlemisest ja kuidas tulla toime tipukoormusega.

