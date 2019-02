Uus peaminister peab olema visionäär

Sõltumata sellest, kellest saab Eesti järgmine peaminister, peab ta leidma lahendused kahele suurele probleemile: vananev elanikkond ja nappiv tööjõud, kirjutab Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rain Vääna.

Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rain Vääna. Foto: Raul Mee

Usun, et paljud soovivad Eestis esimest naispeaministrit. See toob kindlasti uut energiat, värskeid ideid ja teistmoodi maailmavaate. Kallastel on selleks ka päris head teadmised ja oskused, olgu siis tegu Kaja või Kristinaga.