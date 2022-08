Tea Danilov: kõrghariduse rahamuret lahendades on unustatud õppelaen

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov Foto: Arenguseire Keskus

Tudengite jaoks on kõrghariduses süvenemas nõiaring, sest hinnatõus kasvatab järsult elamiskulusid ning nende katmiseks tuleb tööle minna, aga tasuta õppida saab vaid täisajaga. Konkurentsivõimetut õppelaenu tuleks ulatuslikult remontida, kirjutab Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov asutuse blogis.

Uus valitsus on lubanud kõrgharidusele raha juurde – 10 miljonit kohe ning edaspidi 15% riikliku rahastuse kasvu aastas. See on hea uudis ülikoolidele ning tähendab ühtlasi, et tasulise kõrghariduse teema on selleks korraks laualt maas.

