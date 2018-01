Analüütik: uus iPhone pole midagi erilist

Longbow Researchi analüütikud on veendunud, et tänavu välja tulevad uued õunatelefonid saavad olema pigem tavaline ning seetõttu ei näe nad põhjust investoreil soovitada ka Apple’i aktsiaid osta.

Longbow analüütik Shawn Harrison kirjutas täna klientidele saadetud raportis, et käesolev aasta ei saa iPhone’i valdkonnas olema suurepärane, vaid pigem hea. Ta lisas, et kuigi iPhone X sai olema populaarne, osutusid 8 ja 8 Plus pigem pettumuseks vastuvõtt neile oli pigem leige. Longbow on tänavu esimene ettevõte, kes on alandanud Apple’i aktsia ostusoovitust neutraalsele tasemele.

Harrisoni prognooside kohaselt müüakse käesoleval aastal 233 miljonit õunatelefoni, mis on võrreldes eelmise prognoosiga 15 miljonit vähem. Wall Streeti keskmine prognoos on 239 miljonit.

Apple’i aktsia alustas kauplemispäeva 0,3% langusega, ent nüüd on jõudnud taas 0,4%ga rohelisse, 176,95 dollarini.