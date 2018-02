Ainult tellijale

Ainult tellijale

Nii mõnedki turuosalised usuvad, et reedene müügilaine USA börsidel võib olla korrektsiooni algus.

„Tundub, et see on korrektsioon,“ nentis investeerimisfirma Themis Tradingu kauplemise juht Joe Saluzzi väljaandele MarketWatch. „Turud on tõesti väga kõrgele tõusnud ja nüüd on perfektne aeg veidi tagasi tõmbuda.“

Saluzzi sõnul on investorid oodanud, et et pikaajaliste võlakirjade tootlus tõuseks ja see on lõpuks juhtuma hakanud. „Midagi ootamatut see ei ole, aktsiaturud lasevad pärast pikka tõusu natuke auru välja,“ kinnitas ta.

Veidi roosilisemalt lõppes nädal Amazoni jaoks, mille aktsia tõusis 2,9 protsenti. Ettevõtte neljanda kvartali tulemused olid oodatust tunduvalt paremad.

Apple’i aktsia kukkus aga 4,3 protsenti, sest õunafirma teatas küll rekordilistest tulemustest, aga avaldatud prognoosid olid tagasihoidlikud. Google’i emafirma Alphabeti aktsia odavnes ligi 5 protsenti, sest ettevõtte neljanda kvartali tulemused olid oodatust kehvemad.

Muret teeb palgakasv

Investeerimisfirma Invesco globaalsete turgude strateeg Kristina Hooper sõnul on aktsiaturgude jaoks kõige suurem risk kiire palgakasv, sest see võib tähendada, et Föderaalreserv on sunnitud intressimäärade tõstmisel olema agressiivsem.

Ka investeerimisfirma Prudential Financiali turgude peastrateeg Quincy Krosby möönis, et reedel avaldatud USA tööturu raporti detailid viitavad sellele, et ettevõtted võitlevad oskustega töötajate pärast, sest neid on puudu.

„See surub palkasid üles,“ märkis ta. „Inflatsioon on kiirenemas ja suur küsimus on selles, kas Föderaalreserv, mis on muutunud toonilt karmimaks, lubab majandusel veelgi kuumeneda. Teine võimalus on järsult intressmäärasid tõstma hakata.“

Müügilaine ei säästnud ühtki sektorit

USA aktsiaturud hakkasid reedel järsult kukkuma ning suurimad indeksid odavnesid enam kui aasta kiireimas tempos. Ühtlasi oli nädal indeksite kahe aasta kõige kehvem. Müügilaine kestis terve kauplemispäeva jooksul.

Wall Streeti tabanud müügilainest pääsesid vähesed ettevõtted. S&P 500 indeksisse kuuluvad kõik 11 peamist sektorit lõpetasid miinuses. Energiaaktsiad kukkusid koos nafta hinnaga. Energy Select Sector SPDR Fund odavnes 4,5 protsenti – viimati kukkus fond nii järsult 2016. aasta jaanuaris.

Võlakirjad ja kuld langesid

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis reedel 2,85 protsendini, mis on viimase nelja aasta kõrgeim tase. Saksamaa 10-aastaste võlakirjade tootlus on juba 0,76 protsenti – viimati nähti seda taset enam kui kaks aastat tagasi.

ICE dollariindeks lisas 0,6 protsenti, 89,21 punktini. See põhjustas suuresti ka kulla hinnalanguse – kollane metall odavnes 1,1 protsenti, 1334 dollarini untsist.