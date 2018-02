Euroopa ja Aasia turud jälle miinuses

09. veebruar 2018, 11:15

Nii nagu eelmine nädalalõpp, tõi ka praegune kaasa aktsiate languse.

USA indeksid sulgusid punases. S&P 500 kukkus 3,75, Nasdaq 3,9 ja Dow Jones 4,15 protsenti. Koos eilsete langustega on nii S&P 500 kui ka Dow jaanuari kõrgeimast tasemest kukkunud üle 10 protsendi.

USA 10aastaste võlakirjade tootlus tõusis 2,86 protsendini, mis on viimase nelja aasta kõrgeim tase.

Languses on ka Aasia indeksid. MSCI Aasia indeks (ilma Jaapanita) on kukkunud üle 2,2 protsendi, ning MSCI Hiina on langenud 4,2 protsenti. Shanghai Composite on kukkunud 6 protsendi jagu lõppenud aasta mai tasemele.

Stoxx 600 on kukkunud 0,6, Londoni FTSE 100 langes 0,5 ning Saksa DAX 0,28 protsenti.

Société Général'i strateegi Frank Benzimra sõnul kukuvad Aasia aktsiad põhiliselt USA korrektsiooni tõttu, kuid on ka vaid Hiinale omaseid muresid, mis aktsiaid allapoole kisuvad.

OMX Baltic on langenud pea 1,5 protsenti ning OMX Tallinn 1 protsendi jagu.