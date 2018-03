USA karistustollid provotseerivad kaubandussõda

Eile teatas USA president, et plaanib kehtestada tollimaksu riiki imporditavale terasele. See saatis värinad börsidele. Suurimad tootjariigid pole selle sammuga sugugi rahul.

See oli suurepärane uudis USA metallitootjatele – U.S. Steeli, Century Aluminiumi ja Nucori investorid haistsid võimalust ja ostsid aktsiaid tugevalt üles. Kuid toorainest sõltuvad tööstusharud võtsid uudise negatiivselt vastu, iseäranis langesid masinatootjate aktsiad.

Öösel USA börsidelt alanud langus kandus üle Aasiasse ja jätkub Euroopas. Põhjuseks sedapuhku Donald Trumpi plaan kehtestada 25protsendine imporditoll terasele ja 10protsendine kümnis alumiiniumile. "Näiteks kui meil on 100 miljardi dollari suurune kaubanduspuudujääk mingi riigiga ja see muutub ninakaks, siis me lihtsalt ei kauple – me võidame suurelt. See on lihtne," ütles Trump Financial Timesi vahendusel.

Närvilisus jätkus Aasia börsidel. Kanada ja Brasiilia järel on Lõuna-Korea suurim USA terase eksportija, Austraalia on jällegi maailma suuruselt kolmas alumiiniumi eksportija.

Lõuna-Korea anonüümsust palunud ametnik ütles Reutersile, et seal kardeti hullemat – must stsenaarium oli 54protsendine tollimaks terasele.

Austraalia kaubandusminister Steven Ciobo ütles ajakirjandusele, et tollid viivad töökohtade kaotuseni. „Minu jaoks on murekoht, et see ajendab teisi suurema majandusega riike vastumeetmeid rakendama. See ei ole mitte kellegi huvides,“ ütles ta.

Hiina võttis teate vastu külma kõhuga. Nende teraseekspordi osakaal USA kogu terase ekspordist on 2 protsenti, kuid Hiina Raua- ja Teraseliidu asepeasekretär Li Xinchuang teatas, et nende jaoks pole tegu suure mõjuga. „Trumpi vastu ei saa midagi ära teha. Me oleme tema vastu juba tundetuks muutunud,“ kommenteeris ta.