Saudi Araabia ja Egiptus ehitavad megalinna

Saudi Araabia ja Egiptus on kokku leppinud, et koos ehitatakse Siinai poolsaarele 10 miljardi dollari eest uus megalinn. Mõlemast riigist läheb linna alla 1000 ruutkilomeetrit maad, vahendab CNBC.

Tehing avalikustati pühapäeval, mil Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman kohtus Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisiga Kairos.

Võib öelda, et Saudi Araabia ja Egiptus on araabiamaade vastavalt kõige rikkam ja kõige rahvarohkem riik. Kokkulepe ehitada uus suurlinn tuleb vaid kolm nädalat enne Egiptuse presidendivalimisi, kus Sisi loodab teist korda järjest võita. Kriitikud ütlevad, et valimisi ei viida läbi demokraatilikult.

Eelmise aasta lõpus teatas Saudi Araabia valitsus, et riigis ehitatakse 500 miljardi dollari eest megalinn nimega NEOM. Linn, mis peaks töötama 100protsendiliselt taastuvenergial, on osa suuremast projektist, millega loodetakse naftal baseeruvast majandusest eemale liikuda.

NEOMi projekt hõlmab umbes 26 500 ruutkilomeetrit ning see on seotud nii Egiptuse kui ka Jordaaniaga. Võrdluseks võib välja tuua, et Eesti pindala on veidi üle 45 000 ruutkilomeetri. Saudi Araabia valitsus tatas, et vee-, energia-, biotehnoloogia- ja toidutööstus on linna prioriteetideks.