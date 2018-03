Coop Pank emiteeris võlakirju LHV Pensionifondidele

Eestis tegevust laiendav Coop Pank emiteeris 5 miljoni euro väärtuses võlakirju LHV Pensionifondidele, tähtajaga 3 aastat, teatas ettevõte.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul jätkab pank ka sel aastal kasvustrateegiat, mille toetuseks on vaja kaasata täiendavaid finantseeringuid. „Esmajärjekorras eelistame rahastada end Eesti hoiustega, aga kuna ainult kodumaistest hoiustest jääb panga plaanide elluviimiseks väheks, siis oleme pidanud kaasama hoiuseid ka Saksamaalt ja Austriast. Panga tegevusmahtude jätkuva kasvu huvides otsustasime uue finantseerimisallikana emiteerida ka 5 miljoni euro väärtuses võlakirju LHV Pensionifondidele,“ selgitas Rink.

Coop Panga juhi sõnul on see igati tunnustuseks, et LHV Pensionifondid peavad Coop Panka atraktiivseks investeerimisvõimaluseks.

Coop Pank on Eesti kapitalil põhinev pank, mis kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale.

19 ühistust koosneval Coop Eestil on 80 000 eraisikust omanikku. Coop Pank on üle Eesti esindatud 15 kontori ja 23 pangapunktiga.

Coop Panga 2017. majandusaasta puhaskasum oli 4,5 miljonit eurot, see sisaldab kinnisvara müügist teenitud erakorralist kasumit 3,2 miljonit eurot.

Panga laenuportfell kasvas 2017. aastal 56% ja hoiuseportfell 24%.