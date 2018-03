Vasetootmine kasvab lähiaastatel jõuliselt

Globaalne vasetootmine peaks järgmise kümnendi jooksul järsult kasvama, sest hinnad tõusevad ning elektriautodega seotud nõudlus saab olema suur, kirjutab mining.com.

Uuringufirma BMI Researchi analüütikud prognoosivad, et ajaperioodil 2018-2027 kasvab vasetootmine keskmiselt 3,6 protsenti aastas. Põhjuseks on suurte projektide käivitamine, mis asuvad peamiselt Peruus ja Austraalias.

Selle tõttu peaks globaalne vasetootmine kasvama 2027. aastaks 28 miljoni tonnini. Praegu toodetakse 20,4 miljonit tonni vaske aastas.

Tšiili, mis on tööstusmetalli suurim tootja, plaanib 2018. aastal tootmist uuesti suurendama hakata. Mullu langes riigi toodang 4 protsenti, sest kaevandustes toimusid ulatuslikud streigid ning tegevus oli häiritud.

BMI prognoosib, et Hiina toodang tõuseb 2027. aastaks 6,6 miljoni tonnini, praegu on see 5,4 miljonit tonni aastas. Sealne riigi kontrolli all olev kaevandaja Codelco laiendab oma tegevust.

BMI prognoose toetavad ka mitmed teised hiljutised uuringud, kus on välja toodud, et elektriautode sektor vajab tulevikus küllaltki palju vaske. Elektriauto ehitamiseks on vaja neli korda enam vaske kui tavalise auto puhul. Kui laadimisvõrk samuti arvesse võtta, siis tõuseb vahe viiekordseks.

Kui globaalselt vahetatakse 10 miljonit sisepõlemismootoriga autot elektriauto vastu, kasvab aastane vasenõudlus 100 000 tonni võrra. Agressiivsemate stsenaariumite kohaselt kasvab elektriautode aastane müük 2025. aastaks 25 miljoni ühikuni.