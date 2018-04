USA ja Hiina kaubandussõja lävel

„Hiina vastusammud on täielik mängumuutja, mis viib konflikti sümboolsetest sammudest uuele tasandile ja võib tugevalt mõjutada USA põllumajandust,“ sõnas Commerzbanki toorainete analüütik Carsten Fritsch. Hiina tariifid mõjutavad lisaks põllumajandustoodetele ka lennundust ning USA päritolu Boeingut.

Hiina sanktsiooninimekirjast jäävad veel välja suuremad elektroonikatootjad, nagu Apple ning Dell, ning riide- ja jalatsitootjad.

Hiina järele ei anna

Allianz Globali strateegi Neil Dwane’i sõnul pole ka loota, et Hiina USA survele järele annaks ning seeläbi olukorda pehmendaks. „Ma arvan, et Peking tahab näidata, et nendega ei ole võimalik mängida,“ märkis ta. „Hiina on võtnud positsiooni, et vastab igale USA agressiivsele sammule, samas püütakse jätta muljet, et probleem ei tulene neist,“ lisas Dwane.

Hiina kiire reageerimine tuli üllatusena ka Capital Econimicsi Hiina eksperdile Julian Evans Pritchardile. „Eeldus, et Hiina ei julge liiga agressiivselt vastata ning üritab konflikti eskaleerimist vältida, ei vasta nüüd enam tõele,“ tõdes ta. „Nii püütakse selgeks teha, mis võimaliku kaubandussõja tagajärjed võivad olla ning loodetakse seeläbi lõpuks ikkagi kokkuleppele jõuda,“ viitas analüütik sellele, et tegemist võib olla enesekehtestamismänguga, mis pole lõpuks kasulik kummalegi poolele.

Sellegipoolest kannatavad konflikti eskaleerumise valguses ka Hiina ning Aasia turud tervikuna. Nii kukkus Asia Dow 0,76, Hang Seng 2,19 ja Singapuri börsiindeks 2,12 protsendi võrra. Aasia suurematest turgudest oli ainsana kergelt, 0,13 protsendiga plussis Jaapani Nikkei 225. Kannataja on ka Hiina jüaan, mis tegi dollari suhtes suurima languse viimase kahe nädala jooksul. Jüaani väärtus kahanes dollari suhtes 0,4 protsenti ning hetkel saab ühe dollari eest 6,3015 jüaani.