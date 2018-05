Föderaalreserv jättis intressid samale tasemele

Föderaalreserv jättis tänasel kohtumisel intressimäärad muutmata, aga keskpanga toon oli piisav, et turgude ootused intresside tõstmise osas kasvaksid, vahendab MarketWatch.

Keskpank märkis, et hinnakasv kiireneb ning nende hinnangul peaks „keskpikas perspektiivis“ olema inflatsioon 2 protsendi eesmärgile lähedal.

Üleüldiselt oli toon hinnakasvu pärast veidi jõulisem, mis võib tähendada, et keskpankurid muretsevad inflatsiooni pärast. Mingit kindlat põhjust kurssi muuta praegu aga pole.

Sellegi poolest olid keskpanga avaldused piisavad, et tõsta turgude ootusi edasise intresside tõstmise osas. Kui varasemalt arvati, et intresse kergitatakse kolm korda, siis nüüd usutakse järjest enam nelja intressitõusu. Föderaalreserv on ise varasemalt öelnud, et plaanib tänavu intresse tõsta kolmel korral.

Märtsis tõsteti intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, 1,5-1,75 protsendi vahemikku. Täna lõppenud kohtumisel olid kõik kaheksa Föderaalreservi poliitikut selle poolt, et jätta intressid samale tasemele.