Graafik: kas aktsiainvestorid satuvad peagi tormi kätte?

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETFi haldur Brad Lamensdorf hoiatab, et aktsiaturg võib pullide (tõusule panustajate) jaoks muutuda väga koledaks, vahendab MarketWatch.

Kreeditsaldod on New Yorgi börsil tõusnud ajalooliste tasemeteni ja investorid „võitlevad nagu sead pooltühja küna ees,“ rääkis Lamensdorf.

„Varade müümine ajal, mil kõigil on valus, viib müüja jaoks kehvade tehinguteni,“ kirjutas Lamensdorf, kes lisas, et võime olla jõudmas pöördepunkti.

„Kui palju on krediiti, mis on laenatud aktsiaportfellide tagatisel? Triljoneid dollareid,“ ütles Lamensdorf raportis, mille ta kirjutas koos John Del Vecchioga. „Kui intressimäärad tõusevad ja aina rohkem on portfelle, mis on kasutanud laenuraha varade ostmiseks, siis võib aktsiate ja võlakirjaturul tekkida ka väiksema languse puhul suur torm.“

Nagu graafikult näha siis tõusis investorite kreeditsaldo just enne 2000. aasta tehnoloogiamulli lõhkemist rekordtasemeteni. Pärast krahhi oli investorite bilanss jälle positiivne ning „suur ostuvõimalus magati enne taastumist maha.“

Mõned aastat hiljem juhtus sarnane stsenaarium. Kinnisvarabuumi negatiivne bilanss muutus kriisi ajal positiivseks ja taolisi tasemeid polnud nähtud juba kümnendeid.

„Nüüd, mil aktsiaturud on paraboolselt tõusma hakanud, on investorid võtnud tohutult laenu,“ ütles ta. „Kui need aktsiate tagatisel võetud laenud hakkavad vähenema, siis pilt saab olema varasemast kehvem, sest süsteemis on nõnda palju spekuleerimist. Valu tuleb ja see on vältimatu.“

„Praegu on intressimäärade muutused väiksed ning neid ei pruugita tõsiselt võtta. Aga see on nagu konna keetmine, olukord muutub järjest hullemaks,“ võttis Lamensdorf oma jutu kokku. „Suuremate portfellidega investoritel on väga palju kaotada. Samas on neil ka kõige rohkem võita, seda juhul, kui nad suudavad turgudel emotsioonid kõrvale jätta ning hirmutavatel aegadel ahned olla.“

Lamensdorfi aktsiaturgude langusele panustav Equity Bear fond on viimase viie aasta jooksul keskmiselt kaotanud 13 protsenti aastas. Tegemist on fondiga, mis liigub S&P 500 indeksiga vastassuunaliselt.