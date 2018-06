Pensionifondid said loodetust vähem aktsiaid

Ainult tellijale

Tallinna Sadama märkimisel osalenud pankade pensionifondid said samuti loodetust vähem aktsiaid, tuleviku osas ollakse aga optimistlikud.

SEB ja LHV pensionifondid said märgitust vähem aktsiaid, Luminori pensionifondid otsustasid märkimisest üldse eemale jääda.

LHV fondijuht Kristo Oidermaa ütles, et LHV pensionifondid märkisid kokku 30 miljonit Tallinna Sadama aktsiat. Kätte saadi nendest aga 7 miljonit aktsiat. „Keskmiselt saab iga LHV pensioniklient 77 euro väärtuses Tallinna Sadama aktsiaid. Investeering läheb pensionifondide XL, L, M ja Eesti portfellidesse,“ rääkis ta.

LHV institutsionaalse panganduse juht Ivars Bergmanis nentis, et Tallinna Sadama IPO tulemused näitavad korraldajate ja ettevõtte enda kõva tööd. „Aktsiapakkumise õnnestumine toetab tugevalt kohalikku kapitaliturgu ja suurendab investorite huvi meie börsi vastu,“ rääkis ta.

Bergmanis nentis, et Tallinna Sadama börsile viimise otsus oli riigi poolt kiiduväärt samm, aga palju on veel ära teha. „Peame edasi pingutama, et börsiga liituks veel uusi ettevõtteid ja investoreid.“

Aktsia osas mõõdukas optimism

SEB Eesti pensionifondid said märkimisel kokku 8,25 miljonit aktsiat, mille koguväärtus ulatub umbes 14 miljoni euroni. Pank on aktsia tulevikupotentsiaali osas mõõdukalt optimistlik.

SEB fondijuht Endriko Võrklaeva hinnangul võib märkimistulemustega rahule jääda, vaatamata sellele, et siht oli veelgi kõrgem. „Järelturult juurde ostmine ei ole pensionifondide mahte silmas pidades ilmselt mõistlik taktika. Just seetõttu on ka riigifirmade börsile toomine läbi esmapakkumiste pensionifondide jaoks hea võimalus kohalikesse ettevõtetesse pikaajaliselt investeerida,“ rääkis ta. „Loodame, et Tallinna Sadama IPOle tuleb järgmiste ettevõtete näol lisa.“

Võrklaev lisas, et nemad on aktsia tulevikupotentsiaali osas mõõdukalt optimistlikud.

Luminor märkimisel ei osalenud

Luminor Pensions Estonia Asi juhatuse esimees Angelika Tagel ütles, et nende fondid märkimisel ei osalenud ning pigem jälgitakse, mis edasi saab.

„Aktsiate õiglane hind kujuneb reeglina järelturul börsitehingute käigus. Aktsiate esmasel pakkumisel ei ole teada aktsia hind, likviidsus ega järelturu aktiivsus,“ seletas Tagel. „Seda arvestades ei märkinud Luminiori pensionifondid Tallinna Sadama aktsiaid.“

Tagel lisas, et tulevikus Tallinna Sadama aktsiat investeeringuna ei välistata. „Me jälgime ettevõtte käekäiku ja aktsia liikumist järelturul nagu kõiki teisi investeerimisvõimalusi.“