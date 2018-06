Tallinna Sadamat osteti selleks, et müüa

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kolmapäeval saab alguse Tallinna Sadama aktsia eluring börsil. Kohalikud väikeinvestorid räägivad, millist tõusu loodavad ning millise strateegiaga nad riigiettevõtte aktsiale vastu astuvad.

Investor Toomas on öelnud, et kui hind jõuab 1,8 euroni, ostaks tema veel juurdegi, et saada kätte algselt soovitud arv väärtpabereid.

Tema tavapärasele portfellistrateegiale läheb see risti vastu, sest Uusväli ostab tavaliselt ülipika perspektiiviga ühtesid ja samu aktsiaid. "See on väga igav strateegia, kuid see näitabki, et teed asja õigesti. Inimlikult tuleb ikka kiusatus midagi uut proovida. Kui see proovimine hakkab nüüd pihta sinu peamise portfelliga, siis ei jää pikaajalisest strateegiast enam midagi järele," ütles Uusväli.

Teiste seas on ka noor investor Joonatan Uusväli, kes ütles, et märkis aktsiaid eesmärgiga saada mängurahaga väike adrenaliinilaks. Tema hinnangul aktsia tõuseb – kui palju, seda ei oska ta hinnata. "Ehk siis teen praktiliselt olematu osaga portfellist tehinguid lühiajalise eesmärgiga. Emba-kumba: kas põrun kiirelt või võidan kiirelt," rääkis Uusväli.

Äripäeva küsitletud investorid on ühel meelel, et aktsia hind esimese kauplemispäeva jooksul tõuseb. Enam kui pooled investeerisid Tallinna Sadama aktsiatesse eesmärgiga need kauplemise esimestel päevadel maha müüa ja kasu lõigata.

Investor Toomas on öelnud, et kui hind jõuab 1,8 euroni, ostaks tema veel juurdegi, et saada kätte algselt soovitud arv väärtpabereid.

Hea teenimise võimalus minimaalse riskiga

Kümme aastat investeerimisega tegelenud Priit Paal märkis 1100 aktsiat ja sai kätte 1051 aktsiat. Tema usub, et nõudlus ületab oluliselt pakkumist ja seetõttu on oodata esimestel päevadel kiiret hinnatõusu – tema plaan on kohe sel nädalal aktsiad maha müüa. Kui kiiret hinnatõusu ei tule, jäävad aktsiad kontole alles.

Kuus aastat investeerinud Gert Soome ütles, et muidu ta spekuleerimisega ei tegele ja peab end pigem pikaajaliseks investoriks, aga Tallinna Sadam on hea teenimise koht. "Seega märkisin tõesti Tallinna Sadamat ja kohe mitme konto alt," ütles ta. Tema sõnul on alati risk, et spekulante on rohkem kui ostjaid, aga ta avaldas lootust, et esimesel päeval jääb hind 1,85–1,95 kanti. "Korra võib ka kõrgemal käia ja eks ma seda hetke püüdma lähengi," ütles ta ja lisas, et 2 euro tasemel tuleks juba müümine kõne alla.

Soome plaan on Tallinna Sadamast kiiresti väljuda. "Pikemalt kui kuu või kaks ei plaani hoida. Kuigi tegemist on hea aktsiaga, siis see ei sobi mu pikaajaliste plaanidega," selgitas ta.

Alla kahe aasta investeerimisega tegelenud Mihkel Kukk näeb samuti head teenimise võimalust minimaalse riskiga. Ta prognoosis, et musta stsenaariumi järgi tõuseb esimesel päeval aktsia hind 1,8 euro peale, reaalne stsenaarium on hind 2 euro peal ja optimistlik 2,2 eurot. Kukk plaanib ära kasutada esimese hea võimaluse raha teenida ja aktsiad maha müüa, samas ei välista ta, et ostab kunagi aktsiaid tagasi. Tallinna Sadam on lubanud maksta esimesel kahel aastal dividendiks 30 miljonit eurot ja edaspidi 70 protsenti kasumist. Kukk leiab, et kui ettevõte suudab korralikku kasumit teenida, on see 70 protsenti hea. "Kui see ei peaks õnnestuma, on ilmselt oodata üsna märkimisväärset hinna langust," ütles ta.

Kui keegi plaanib paari aasta pärast praegu ostetud aktsiaid müüa, siis siin on Kuke sõnul ohukoht. "Selleks ajaks on enamikul juba selge, milliseks kujuneb dividend ning kui see on väiksem kui praegu fikseeritud dividend, arvestatakse see ka aktsia hinda sisse," rääkis ta.