Saudid tahavad OPECi naftatootmist järsult tõsta

De facto OPECi juht Saudi Araabia pakkus välja, et naftakartell ja tootmiskärbetega liitunud riigid võiksid päevast naftatootmist tõsta miljoni barreli, vahendab CNBC.

Saudi Araabia energiaminister Khalid al-Falih ütles neljapäeval, et tõenäoliselt tekib maailmas 2018. aasta teises pooles suur naftadefitsiit. Märkimisväärne tootmise suurendamine OPECi poolt on vajalik selleks, et turul tekkivat rasket olukorda ära hoida, lisas ta.

„Me laseme tootmise vabamaks. Üks miljon barrel päevas tundub hea eesmärk, millega tööd jätkata,“ ütles Falih Viinis toimuval kohtumisel, kus naftatootjad arutlevad enne reedel toimuvat ametlikku kohtumist.

Naftatööstuse allikad, kes on OPECis toimuvate arengutega kursis, ütlesid, et tegelik tootmise tõus nii suur tõenäoliselt olema ei saa. Nende hinnangul võiks tootmise kasv jääda 600 000-800 000 barreli vahele.

„Üks miljon. Ta just viskas raudrüü maha,“ ütles RBC Capital Marketsi toorainete strateeg Helima Croft. „Valge maja on sellega rahul, aga OPECi tootjad tõenäoliselt mitte. Ta viitas sellele, et Donald Trumpi administratsiooni hinnangul võiks OPEC naftatootmist tõsta.

Energiaministrid kogunevad sellel nädalavahetusel Austrias, kus pannakse paika OPECi 18 kuu pikkuse leppe tulevik. Tootmiskärped on aidanud ülepakkumisest lahti saada ning nafta hinnad on hiljuti tõusnud mitme aasta kõrgeima tasemeni.