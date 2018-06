Nafta hind tõusis järsult

Naftahinnad hakkasid täna pärast OPECi avaldust kiiresti tõusma, sest naftakartell tõstab tootmismahte kardetust vähem, vahendab MarketWatch.

Augustikuu WTI toornafta hind on täna tõusnud lausa 4,8 protsenti, 68,78 dollarini barrelist. Tegemist on viimase kolme nädala kõrgeima tasemega. Brenti toornafta on täna tõusnud 2,6 protsenti, 74,95 dollarini barrelist.

Kui see tõus püsib, siis kallineb Brent nädala lõikes kokku 1,9 protsenti. Tegemist oleks esimese nädalase kallinemisega viimase kuu jooksul.

Erinevate raportite kohaselt leppisid OPECi riigid kokku, et päevast naftatootmist tõstetakse kokku miljoni barreli võrra. Tõsi küll, lõplikust avaldusest jäeti see välja ning konkreetseid numbreid välja ei toodud. See tähendab, et tõenäoliselt vähendab OPEC reaalselt tootmist siiski vähem, ütlesid analüütikud.

OPEC kirjutas oma teadaandes, et uus lepe hakkab kehtima juuli algusest.

Poolteist aastat tagasi sõlmitud leppe kohaselt vähendasid OPECi liikmed oma tootmist 1,2 miljoni barreli võrra päevas. Kärped on olnud aga oodatust tunduvalt suuremad – lepet täidetakse lausa 152 protsendi ulatuses. See tähendab, et reaalset kärped ulatuvad üle 1,8 miljoni barrelini. Selle võrra tahetaksegi tootmist tõsta.

„Tundub, et OPEC tahab tootmist tõsta umbes 624 000 barreli võrra päevas, olenevalt sellest, milliseid tootmisnumbreid kasutada,“ ütles WTRG energiaturu ökonomist James Williams.