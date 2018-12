Foto: Amer Spordi koduleht

Soome börsi miljarditehingus pakkumine laual

Soome börsil olev spordikauba müüja Amer Sports teatas, et firmale tehti ostupakkumine kõikide aktsiate ostuks hinnaga 40 eurot aktsia, ettevõtte juhtkond soovitab investoritel pakkumise vastu võtta.

See teeb Amer Sportsi väärtuseks 4,6 miljardit eurot.

Pakkumise tegi investeerimiskonsortsium Mascot Bidco Oy, kuhu kuuluvad Anta Sports Products, FV Fund (FountainVest Partnersi investeerimisettevõte), Anamered Investments (Chip Wilsoni investeerimisettevõte) ja Tencent (FV Fundi Tencent SPV vahendusel).

„Pakkumine sisaldab 39 protsenti preemiat võrreldes Amer Sportsi aktsia 10, septembri hinnaga (päev enne seda, kui Amer Sports kinnitas, et sai esialgse ostupakkumise) ja 43 protsenti preemiat võrreldes kolme kuu keskmise aktsia hinnaga.“

Investeerimiskontsern lubab toetada Amer Sportsi strateegilise algatusi, kaasa arvatud laienemist Hiina turule. Ostjatel on plaan säilitada Amer Sportsi peakontor Helsingis.

Mitu Amer Sportsi suuraktsionäri on juba tehinguga kaasa läinud.

Amer Sportsi ostja Anta Sportsi kohta kirjutab Kauppalehti, et see on noteeritud Hongkongi börsil ja ettevõtte turuväärtus on üle 12 miljardi euro.

Anta Sportsi turuväärtus kahanes märgatavalt, kui sõltumatu uuringufirma GMT Reseach sügisel suurte Hiina spordifirmade numbreid läbi käis. Küsimus polnud valeandmete esitamises, vaid liialt optimistlikes turu kasvu prognoosides.

Anta Sports tahab kasvada väljaspool Hiinat, milleks Amer Sportsi rahvusvaheline tarne- ja müügivõrk suurepärase võimaluse annab. Teisalt otsib Amer kasvu bränditedlikumaks muutuvalt Hiina turult, kust seni tuleb vaid 6 protsenti käibest.