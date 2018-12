Tencent Musicu IPO Foto: Reuters

Milline saab olema Tencent Musicu IPO hind?

Tencent Musicu IPO väärtus saab olema oodatust väiksem. Sellele vaatamata on see USAs üks viimaste aastate suurimaid aktsiaemissioone, vahendab MarketWatch.

Muusika voogedastuse teenust pakkuv Hiina ettevõte seadis IPO hinnaks 13 dollarit aktsia kohta, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Analüütikud ootasid aktsia hinnaks 13–15 dollarit, mis tähendab, et ootustele jäi ettevõte pigem alla. Kokku koguti investoritelt 1,1 miljardit dollarit.

Tencent Musicu aktsiatega alustatakse New Yorgi börsil kauplemist täna.

13dollarine aktsia hind tähendab, et Tencent Musicu turuväärtus on 21,3 miljardit dollarit, selgub Dealogicu andmetest. See tähendaks, et tegemist on ühe suurima IPOga alates 2014. aastast, mil New Yorgi börsile tuli Alibaba Group.

Tencent Musicu emafirma on Hiina Facebookiks kutsutud Tencent Holdings.