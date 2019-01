Selgus aasta parim iduettevõte

Reedel toimunud ettevõtlusfestivalil Startup Day valiti parimaks alustavaks iduettevõtteks veebipoodidele teenust pakkuv Outvio.

Aasta parim alustav ettevõte on Outvio. Foto: Kiur Kaasik

Lisaks tunnustusele pälvis ettevõtte 250 000 euro suuruse ingelinvesteeringu, kus osalesid kokku 52 investorit Põhjamaade äriinglite programmist. Investeeringule kandideeris 127 idufirmat rohkem kui 20 riigist.

15 paremat said võimaluse end investoritele lähemalt tutvustada. Võitja selgus nelja lõppvooru jõudnud kandidaadi seast, kelleks olid GoTennis (Eesti), Outvio (Eesti), PowerUp Energy Technologies (Eesti) ja Tasker (Leedu). Investorite usalduse võitnud Outvio lihtsustab veebipoodide tööd, pakkudes tarkvara tellimuste ja saadetiste hõlpsaks haldamiseks.

Eesti Äriinglite Võrgustiku ehk EstBANi president Rein Lemberpuu peab huvitavaks trendi, et rahvusvahelised idufirmad tulevad Eestisse kapitali tõstma. "Kandidaate tuli nii lähiriikidest, aga ka kaugemalt, muu hulgas Euroopa riskikapitalikeskuseks peetavast Suurbritanniast. Teeb rõõmu, et Eesti kohalikel idufirmadel on tihti rahvusvaheline meeskond ning fookuses rahvusvahelised turud, sama kehtib investeeringu pälvinud Outvio puhul. Seesugune rahvusvaheliselt silmapaistev start-up-ettevõtete valim võiks panna jõukaid eraisikuid veelgi enam kaaluma ingelinvesteeringutega alustamist. Meie roll on teha põhjalik analüüs ning parim võimalik otsus," rääkis ta.

Outvio rahvusvaheline meeskond on alustanud äritegevust Hispaania turul, ent plaanib investeeringu abil laieneda üle Euroopa.

Äriinglite koolitus- ja investeerimisprogrammi Põhjamaade äriinglite programmi (Nordic Angel Program) eestvedaja Eestis on EstBAN. Idufirmadel ja äriinglitel on uus võimalus programmi kandideerida juba veebruarist ning võitja selgub Latitude59 festivalil.