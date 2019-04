Investorid panustavad massiliselt Lyfti vastu

Viiendat päeva börsil kauplev sõidujagaja Lyft on tekitanud investorites skepsise: aktsiat on lühikeseks müüdud harva esinevates mahtudes.

Lyft Foto: EPA

Lühikeseks müüjate hulk on Financial Timesi andmetel niivõrd suur, mida värskelt börsile tulnud ettevõtete puhul tihti ei näe. Andmed pärinevad analüüsifirmalt S3 Partners ja näitavad, et esmaspäeva õhtuks, mis oli Lyfti teine kauplemispäev, oli lühikeseks müüdud umbes 12,4 miljonit ettevõtte aktsiat.