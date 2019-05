Nafta hind kukub kolinal

Nafta kaevandamine. Foto: Reuters

Naftahinnad jätkavad mitu päeva kestnud langust, täna ulatus kukkumine lausa 6 protsendini, vahendab CNBC.

Turud on nüüd arvesse võtmas, et USA ja Hiina kaubandussõda võib väga pikaks venida, samuti ilmusid USA tööstussektori andmed, mis valmistasid pettumuse. Mitmed analüütikud tõid ka välja, et Lähis-Ida naftariikide pinged on laabumas.

Brenti toornafta on täna odavnenud 4,7 protsenti, 67,24 dollarini barrelist. WTI toornafta kukkus lausa 5,7 protsenti ning lõpetas 57,91 dollaril. WTI on sellel nädalal odavnenud kokku juba 7,7 protsenti, tegemist on viimase viie kuu kehveima nädalaga.

“60 dollari tase on kriitiline toetustase,” ütles investeerimisfirma Again Capitali partner John Kilduff. “Pärast 60 dollari tasemet on toetus kohe 58 dollari juures. Kui hinnad hakkavad veel järsemalt kukkuma, siis võib WTI jõuda ka 52 dollarini.”

Washingtoni ja Pekingi vahel on pinged teravnenud. Mõlemad riigid tahavad aina rohkem üksteise importtooteid tariifide alla panna, mis on turuosalised naftanõudluse pärast muretsema pannud. Samuti selgus, et USA tööstussektori aktiivsus tõusis viimase 10 aasta madalaimas tempos.