Facebook kaebab Euroopa regulaatorid kohtusse

Facebook kaebab Euroopa regulaatorid kohtusse. Foto: Reuters/Scanpix

Sotsiaalmeediagigant Facebook teatas, et kaebab Euroopa monopolivastased regulaatorid kohtusse, kuna need on läinud uurimisega üle piiride.

Täpsemalt süüdistab Facebook regulaatoreid liigse informatsiooni kogumises, mille käigus liikus nendeni ka väga personaalseid ja isiklikke detaile.