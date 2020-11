Maailma aktsiaturud sõidavad Ameerika mägedel

Frankfurdi börsi kauplejad jälgimas presidendivalimisi. Foto: Reuters/Scanpix

Aktsiaturud üle maailma on liikunud täna kui Ameerika mägedel, sest USA presidendivalimised on tunduvalt tasavägisemad kui esialgsed küsitlused näitasid.

Lõpliku valimistulemuse teadasaamine võib edasi lükkuda päevi või isegi nädalaid. Demokraadist kandidaat Joe Biden ütles, et tema on optimistlikult meelestatud ja ootab võitu. Praegune president Donald Trump pani vastu, et tema on valimised juba võitnud ning võitu püütakse temalt “ära varastada”.