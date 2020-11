Slacki aktsia tõusis müügijuttude peale lendu

Ühinemisel pakuksid Slack ja Salesforce tegevamat konkurentsi Microsoftile. Foto: Reuters/Scanpix

Anonüümsete allikate sõnul peab Salesforce.com ostuläbirääkimisi Slack Technologiesega. Uudise peale tõusis Slacki aktsia väärtus 32 protsenti kõrgemale, kirjutab Bloomberg.

Ettevõtete töötajatele suunatud sõnumirakenduse looja Slacki turuväärtus on pea 17 miljardit dollarit, mis tähendab, et Salesforce’i jaoks oleks see läbi aegade suurim ostutehing. Siiski ei saa veel allikate sõnul kindel olla, et tehing toimub.