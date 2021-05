Börsid on alustanud nädalat kasvuga

Suuremad aktsiaindeksid on alustanud nädalat tõusuga ning USA aktsiafutuurid ennustavad tänaseks kasvu. Foto: LIIS TREIMANN

Tallinna börsiindeks on alustanud päeva kasvuga ning samuti on plusspoolel liikunud Euroopa suuremad aktsiaindeksid. Sarnast trendi ennustavad ka USA suuremad aktsiafutuurid.

Balti börsid on alustanud nädalat kasvuga. Tallinna ja Riia börsid on päeva alustanud 0,5% kasvuga ning Vilniuse börs on napilt rohelises 0,02%-ga. Tallinna börsil on suurima tõusuga avanenud Silvano Fashion Group 4,15% tõusuga ja Merko Ehitus 3% tõusuga.