Minister tahab Enefit Greenist endiselt rahvaaktsiat teha

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas, et Enefit Greeni börsiletoomine on graafikus ja samuti seda, et eelmise valitsuse ajal võetud kurss sellest rahvaaktsia teha püsib endiselt.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas, et Enefit Greeni börsiletoomine on graafikus ja samuti seda, et eelmise valitsuse ajal võetud kurss sellest rahvaaktsia teha püsib endiselt.