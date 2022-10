TextMagic võidab euro langusest, müük kasvas 28%

Textmagicu juht lükkab ümber väite, et väljamakse tehakse IPOga kaastatud rahast

Juunis teatas eelmisel sügisel First Northi alternatiivturuga liitunud TextMagic, et plaanib aktsionäridele maksta välja ligemale 2,6 miljonit eurot. Investorites on tekitanud meelehärmi ja segadust asjaolu, et veidi enam kui pool aastat varem kaasati jaeinvestoritelt sarnases suurusjärgus summa.