Turbomootoriga patuaktsia

Zyni müük kasvab USAs mühinal. Foto: Peter Knutson/Swedish Match

Pandeemiakriisi puhkedes mõtlesin, et tubakatootja Altria on kindlasti üks mu portfelli aktsia, mis kriisis paremini vastu peab, sest harjumusi inimesed nii kergelt ei muuda.

Aga pole nii hästi läinud midagi. Aasta algusest on aktsia hind üle 16% miinuses. Eriti kriibib see silma teise sama ala patuaktsia – Swedish Matchi aktsia turbosõidu taustal. Reedel, kui Swedish Match avaldas teise kvartali tulemused, hüppas aktsia Stockholmi börsil üle 10%. Aasta algusest on hind kerkinud 48,5%. Äsja võttis Swedish Match koha sisse ka Nasdaqi Põhjala eliitindeksis Vinx30, mis koondab 30 suurimat ja enim kaubeldud aktsiat.