Raha saab mitmekordistada kõikjal, küsimus on riskis

Mõnele sobib dividendiaktsia, mõnele sobib idufirma. Foto: Anti Veermaa

Sattusin möödunud nädalal lugema kahte lugu. Ühes kiideti Tallinna börsi teist tulemist ja teises manitseti börsi asemel otsima väikese likviidsusega iduinvesteeringuid, kus tootlus on börsist kõrgem.

Kui Andres Suimets Swedbankist selgitas, et börsitehingutelt tasude kaotamine on kauplemisaktiivsust Tallinna börsil tõstnud ja uute investorite hulka duubeldanud, siis iduinvestor Madis Müür leiab, et likviidsust saia peale ei määri ja ainult likviidsuse tagaajamise asemel peaks portfelli otsima suure potentsiaaliga ettevõtteid. Olgu nad siis hõlpsalt kaubeldavad või mitte.