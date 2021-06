Heade põhjanaabrite halb sõnum

Foto: Anti Veermaa

Soome valitsuse soovimatus riiki reisimise piiranguid mõistlikul moel leevendada paneb küsima, kas me ikka oleme selles (tervise)kriisis koos nagu kaks head naabrit muiste, tõdeb Äripäev juhtkirjas.

Igal poliitikul lasub vastutus omaenda riigi ja rahva ees. Seda silmas pidades on muidu inimeste ja kaupade vaba liikumist tähtsustavad Euroopa Liidu liikmesmaad kehtestanud koroonapandeemia jooksul terve hulga sisenemispiiranguid nende riikide suhtes, kus olukord viirusega on parajasti märgatavalt halvem. See kõik on olnud enam kui mõistetav. Ent Soome valitsuse piirangutega edasi venitamine ja töörände kinnihoidmine ei ole Äripäeva hinnangul enam selle argumendiga selgitatav.