Kuidas töötajast juht teha?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Keegi pole öelnud, et juhiks olemine on lihtne töö. Uute töötaja lisandumisega kaasneb mitmeid uusi kohustusi. Isegi parimatel juhtidel on raske selliste muutustega toime tulla, kirjutab portaal Inc.com.

Mis oleks aga siis, kui sa andsid kellelegi just ametikõrgendust ning temast sai juht? Kõige raskem on lahti lasta vanast „töömesilase“ rollist ning võtta uus roll, kus inimesel tuleb teisi töötajaid juhtima hakata. Tööülesannete jagamine on omaette kunst. Selleks on vaja planeerimist ning teatud oskusi.

Sinu uus juht peab oskama töötajaid distsiplineerida, premeerida ja motiveerida ning seda tuleb teha professionaalselt. See aitab hoida töötajaid motiveerituna ning tõstab nende produktiivsust. Eesmärgiks peaks olema see, et uue juhi alluvuses olevad töötajad püsivad ka ettevõttes. Sinu ülesanne on, et üleminekuperiood töötajast juhi positsioonile oleks võimalikult sujuv.

Mida sa saaksid ära teha, et ametikõrgendust saanud juht oleks oma uuel töökohal võimalikult edukas ja efektiivne?

Võta appi eksperdid

Targad inimesed on kirjutanud juhtimiskunstist hulganisti raamatuid ning paljud neist on mõeldud uutele juhtidele. Anna uutele juhtidele ülesanne osa nendest raamatutest läbi lugeda ning arutlege hiljem sisu koos läbi. Vasta küsimustele ja seleta, kuidas sa üldiste olukordadega toime tuleksid – olgu selleks eesmärkide seadmine töötajatega, produktiivsuse mõõtmine, tagasiside andmine jne.

Majasisene treenimine

Olemas on hulganisti konsultante, kes hakkavad hea meelega sinu uusi juhte koolitama. Need professionaalsed koolitajad võivad olla kallid ega pruugi mahtuda sinu eelarvesse. Selle asemel tasub oma ettevõttest leida parimad juhid ning panna hoopis nemad koolitusi tegema. Piisab ka vähesest – tunnised sessioonid lõuna ajal või tööpäeva lõpus võivad anda väga häid tulemusi.

Võti on kommunikatsioon

Sinu uus juht ei pruugi teada, kas ta on oma töös hea või mitte. Keegi peab seda talle ütlema. Anna oma juhtidele piisavalt tagasisidet nende juhioskuste ja töö kohta. Seda võib teha isegi ühe korra nädalas, võib-olla enamgi, eriti esimestel kuudel. Sinu tagasiside võimaldab juhtidel oma tööd paremaks ja efektiivsemaks muuta. See võimaldab neil olla parem juht. See muudab töötajad õnnelikumaks ning neid on lihtsam kaasata.