IT-hangetes tuleb vaadata hinnalipikust kaugemale

25. aprill 2018, 11:00

Hangete korraldamisel on aastaid olnud tavaks valida osalejate seast see pakkumine, mis on rahaliselt kõige soodsam. Sageli võib aga selline valik kurjasti kätte maksta, kui selgub, et odav hind annab ka kehvema kvaliteedi või hiljem kaasnevad lisakulud, millest algses pakkumises juttu ei olnud.