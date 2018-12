Kaubanduskeskustel on tarvis muutuvate tarbijaharjumustega kaasas käia, leiab Ants Vasar. Foto: Raul Mee

Ants Vasar: tarbimise struktuur muutub oluliselt

Tõsine mõttekoht kõikidele kaupmeestele on see, mida tarbija järgmisena teeb ja kuhu oma raha viib, ütles Äripäeva Hommikuprogrammis aasta lõpus ametist lahkuv Viru Keskuse juht Ants Vasar.

Kui võrrelda 2018. aasta esimest poolaastat võrreldes mullusega, on oluliselt kasvanud välis- ning sisereiside arv, ütles Vasar. Koos tähendab see ligi 600 miljonit eurot, mis on läinud mujale. „Mida tarbija järgmisena teeb, seda on raske ette kujutada,“ ütles Vasar.

Ka 10 aasta lõikes jääb Viru keskuse keskmine päevane külastatavus 40 000 ringi, leiab Vasar. Peale tungiv e-kaubandus võib tuua uued kanalid ja maksevõimalused, kuid tarbimine jääb sisuliselt samaks. E-kaubandus ei välista tavakaubandust ning pigem on need üksteist toetavad, ütles Vasar.

Kaubanduskeskus saab toimida ainult siis, kui on üürnikke, kes on valmis sinna investeerima ja olemas kliente, kes on valmis sinna minema. Hinnangu koht on Vasara sõnul üsna selgelt käes ja praegune situatsioon teeb arendajad selgelt ettevaatlikuks.

Samuti saab Hommikuprogrammist kuulata, millised on lõppeva aasta oluliseimad seadused ning kohtulahendid. Valiku tegid advokaadibüroo Triniti partnerid Erki Vabamets ja Tanel Kalaus.