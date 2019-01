LHV fondijuht Mikk Taras on muuhulgas ettevaatlik USA suhtes, kuid näeb investeerimisvõimalusi mujal maailmas. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Kasvuaktsiatega tasub tänavu ettevaatlik olla

Maailma makromajanduse näitajad on allapoole tulemas ning portfellis tasub hoida pigem väärtusaktsiaid, leidis LHV fondijuht Mikk Taras „Investor Toomase tunnis.“

Sellel aastal tasub kasvuaktsiatega ettevaatlik olla, ütles Taras. Makrokeskkond on muutunud raskemaks ning kasvunumbrid tulevad allapoole. „Siin võibolla natuke ettevaatlik olla, mingites börsisektorites kindlasti on veel päris palju kõrgeid ootusi sees ja sealt võib lihtsalt pettumust tulla,“ ütles Taras.

Kuigi ohumärke leidub, on siiski võimalik edukalt investeerida. Näiteks Baltikumi ettevõtted pole Trigon Capitali fondijuhi Mehis Raua sõnul kallid, vaid mõõdukalt või odavalt hinnastatud, pakkudes seejuures 5-6protsendilist divienditootlust. „Eelmisel aasta kukkus läbi Tallinki ülevõtmise ootus, mis kaotas aktsia hinnast vahepeal tekkinud 20protsendilise preemia. Samas nüüd on nafta hind kukkuma hakanud ja see on Tallinkile positiivne, samuti on majandustsüklitele vastupidav ettevõte Tallinna börsilt Tallinna Kaubamaja,“ rääkis Raud.

Mida veel alanud aastal silmas pidada, saab kuulata „Investor Toomase tunnist.“