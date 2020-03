Kuidas pankrotipesast oma raha kätte saada?

Stuudios on advokaadibüroo Eversheds, Sutherland, Ots & Co vandeadvokaat ja partner Tarmo Repp ning saatejuht Hando Sinisalu. Foto: Äripäev

Saates kuuleb, kuidas võlausaldaja saab ennast kaitsta võlgniku pankroti puhul? Kuidas saavutada seda, et võlausaldaja nõue rahuldatakse esimeste seas? Millised on võlausaldaja võimalused oma võlg kätte saada välisriigi ettevõttest? Kas immateriaalsel varal on pankrotipesas mingit sisulist väärtust?

Stuudios on advokaadibüroo Eversheds, Sutherland, Ots & Co vandeadvokaat ja partner Tarmo Repp ning saatejuht Hando Sinisalu. Räägime pankrotist, saneerimisest ja ettevõtte likvideerimisest.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuulake saadet siit: