Favori omanik ühinemisest: pidime keskmise ettevõtte mudelist välja kasvama

Favor ASi nõukogu esimees ja Leden Groupi juhatuse aseesimees Almar Proos. Foto: Andras Kralla

"Tööstusuudised eetris" fookuses on seekord metallitööstus Favor. Ettevõte teatas märtsis, et ühineb kolme Soome ettevõttega ning moodustab koos LaserComp Oy, selle tütarettevõtte Celermec Oy ja Ojala Grupiga ühise Leden Group Oy.

Saates on külas Favor ASi nõukogu esimees ja Leden Groupi juhatuse aseesimees Almar Proos, kes avab ühinemise tagamaid ja räägib edasistest plaanidest. Proos märgib intervjuus, et oskustööjõu nappus sunnib aina enam vaatama tööstusrobotite poole. Saates teeme kokkuvõtte ka Favori möödunud aasta tulemustest ja analüüsime, mis toimub tooraineteturul. Juttu on ka tööjõust, haridusest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: