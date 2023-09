Euroopat on tabanud nutimeerikute ikaldus, milline on seis Eestis?

Siim Truusalu.

Euroopas on tekkinud probleemid uute Smart 2 sõidumeerikute kättesaadavusega, mis alates 21. augustist on kõikidel esmaregistreeritud veokitel ja reisibussidel kohustuslikud. Kas ka Eesti vedajate uued veokid jäävad parklasse seisma ja liising hakkab ostjale tühja tiksuma? Riiklikult tunnustatud sõidumeerikute ekspert Siim Truusalu andis saates „Logistikauudised eetris“ olukorrast põhjaliku ülevaate.

Alates 21. augustist on uus nutikas Smart 2 sõidumeerik kohustuslik kõigile Euroopas esmaregistreeritavatele raskveokitele ja bussidele. Paraku on uute seadmete kättesaadavasuga tekkinud tõsiseid probleeme ning sellega kriis alles algab: järgnevatel aastatel on Euroopas vaja välja vahetada veel kuni kaks miljonit seadet.

„Eestis õnneks olukord nii hull ei ole, sest valdavalt on autotootjad pärast 21. augustit esmaregistreeritud uued veokid suutnud uute Smart 2 meerikutega varustada ja isegi kui need on tulnud Smart 1 meerikutega, siis esimesel võimalusel saadetakse uued seadmed järele,“ nentis riiklikult tunnustatud sõidumeerikute ekspert Siim Truusalu saates „Logistikauudised eetris“.

Tema sõnul võib suure tõenäosusega sügisel oodata Euroopa Komisjoni otsust kohustusliku tähtaja edasilükkamise osas aasta lõpuni ning loodetavasti antakse armu ka järgmisel aastal ees ootava vanade meerikute kohustusliku väljavahetamise tähtaegade suhtes.

„Eesti väiksusest on vahel ka kasu. Võrreldes Euroopa mastaapidega on meie vajadus suhteliselt tühine ja need vajalikud seadmed suudetakse loodetavasti ikka hankida,“ nentis Truusalu.

Kuidas peaksid transpordifirmad antud olukorras käituma, mille poolest erineb uus nutimeerik senisest Smart 1 meerikust, sellest saates pikemalt räägitaksegi.

