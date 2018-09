7 detaili, millele pöörata tähelepanu üüriinvesteeringu tegemisel

3) Ühistu juhtimine Üüriinvestorid ei pööra sageli piisavalt tähelepanu korteriühistu juhtimise kvaliteedile. Üüriinvestori jaoks on oluline, et korteriühistu oleks juhitud, st et ühistu juhatus ja/või haldaja tegeleks jooksvate probleemidega. Olgu neiks probleemideks parkimise korraldamine, läbipõlenud lambipirni vahetamine või öörahust kinnipidamisel silma peal hoidmine. MB: Kõigile objektidele on pärast ehituse valmimist sõlmitud leping haldusfirmadega, erand pole ka Arte Galeriimaja. Niipea kui maja valmis saab, on hooldusfirma majas tegev ning elanikud ei jää oma muredega kindlasti üksi. Selleks, et elanikel oleks elu võimalikult mugav, oleme Arte Galeriimajale andnud ka koristus-, pesupesemis- ning remondimeheteenuse pakkujate otsekontaktid.

4) Korteri pindala ja toalisus Väljaüürimiseks ostetava korteri suurusele tuleb samuti olulist tähelepanu pöörata. Enamasti eelistavad üürnikud väiksema pindalaga kortereid, sest nende üürihind ja kommunaalkulud on väiksemad. Korteri üürihinda ei määra niivõrd korteri ruutmeetrite arv kui just tubade arv. Sama pindala puhul on suurema tubade arvuga korteri üürihind kõrgem. MB: Arte Galeriimaja koosneb 1- ja 2-toalistest korteritest. Müüki on jäänud veel alla 1/3 korteritest, mis kõik on 2-toalised. Meie 2-toalised on investortehinguid silmas pidades loodud optimaalse planeeringu ning suurusega, jäädes 41-43 m2 vahemikku. Nagu Tõnu ka ütles, 2-toalise eest saab turul küsida kõrgemat üürihinda kui pea sama suure ühetoalise stuudio eest.

5) Üürihind ja tootlus Ostes korterit väljaüürimiseks, peab üüriinvestoril silme ees olema, mis on korteri võimalik üürihind. Nii saab kokku lüüa kulud ja tulud ning hinnata, kas üüriprojekt annab soovitud tulemit. Tavapäraselt on väiksemate korterite tootlus kõrgem kui suurematel korteritel. MB: Selleks, et meie klientidel oleks lihtsam arvutusi teha, oleme võtnud kahelt sõltumatult büroolt hinnakalkulatsiooni, mis hinnaga meie kortereid välja üürima saab hakata. Küsige julgelt meie käest, me jagame seda infot. Meie eesmärk on, et klient ostaks toote, millega ta on rahul ja mis täidab tema eesmärke.

6) Likviidsus üüriturul Üürihinna kõrval tasub silmas pidada korteri likviidsust üüriturul. See on potentsiaalne aeg, mille jooksul õnnestub korter välja üürida. Väiksemaid ja odavama hinnaga kortereid, kus kuine üürihind jääb alla 500 euro, õnnestub enamasti kiiremini välja üürida, sest nende potentsiaalne klientuur on laiem. MB: Me näeme Arte Galeriimaja 2-toaliste korterite üürnikena päris mitut sihtrühma: noored, kes alustavad oma iseseisvat eluteed; värsked paarid, kes tahavad kooselu alustada; üksikud, kes on oma eluga heal järjel, ent ei vaja üleliia palju ruumi ega soovi veel paikseks jääda; ning värskelt lahku läinud paaride osapooled, kes kolivad ühiselt soetatud eluruumidest välja ning otsivad kohta, kus oma elu uuesti alustada. Seega on Arte Galeriimaja potentsiaalne üürijate seltskond päris suur ning omanikud ei peaks muretsema üürihuviliste puudumise pärast.

7) Lisaväärtused Kinnisvara soetamisega võivad kaasas käia mitmesugused lisaväärtused. Uute korterite puhul võivad lisaväärtusteks olla näiteks tavapärasest kahest aastast pikem ehitusgarantii, tänapäevased nutilahendused, sh sissepääsusüsteemid, soojustagastuse arvelt soodsamad küttekulud, korteriostuga kaasapakutav mööbel või üürikorteri valitsemisega seonduvate teenuste pakkumine. Sellised lisaväärtused maksavad, kuid teevad üüriinvestori elu lihtsamaks ja võtavad ära vaeva nende teemadega ise pead murda. MB: Arte Galeriimajas on tehtud mugavusteenused, nagu koristamine, pesupesemine ja remondimehe tellimine, võimalikult lihtsalt kättesaadavaks – tänapäeva kiire elutempo juures on see hea lisaväärtus. Kuid sellega pole me Arte Galeriimaja puhul piirdunud – korterile on võimalus lisada ka nn targa ukse lahendus, mis tähendab, et üürnikke või teenusepakkujaid saab kaughaldusega võtmevabalt korterisse sisse lasta. Üüriinvestorile meeldib kindlasti ka võimalus, et paigaldame ise korterisse köögimööbli koos -tehnikaga ning esikusse garderoobi. Mõelnud oleme ka küttekulude optimeerimisele ja seepärast sai majale valitud soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid. Kuuma suve korral aitab temperatuuri alandada jahutatud sissepuhutav õhk. Enamikul korteritest on rõdud. Nii Tõnu Toompark kui ka Perton Ehituse juhatuse liige Marko Bäärs leiavad, et üüriinvesteeringut ei saa teha uisapäisa. Iga investeering tuleb hoolikalt läbi mõelda ning ülaltoodud 7. punkti järgides peaks pilt juba palju selgem olema. Rohkem infot Arte Galeriimaja kohta leiab www.t49.ee

