Tutvu pehme halli nurgadiivaniga BoboChic Lisbona

Kaasaegse disainiga 4-kohaline, ääretult mugav nurgadiivan BoboChic Lisbona sobib ideaalselt lihtsa ja puhta stiiliga ruumi. Hall toon sobib nii koju kui ka soliidsema kontori puhkeruumi.

Mis teeb antud nurgadiivani põnevaks? Selle disainikrutskiks on nutikas, käetoes asuv kaheosaline riiul, kuhu saab „peita“ telekapuldi, raamatud, ajakirjad vms, et hoida ruumi ja diivani visuaalne üldmulje korras ja puhas.

Võib-olla ei ole see nurgadiivan mõnel põhjusel siiski täpselt see, mida otsite? Siis tasub tutvuda e-poe Kaup24.ee pehme mööbli valikuga sellel lingil. Aga nüüd edasi BoboChic Lisboa diivani juurde.

Diivani mõõtmed

Interjööri sobitamisel tasub kindlasti silmas pidada diivani mõõte: pikkus 236 cm, laius 81 cm ja kõrgus 165 cm. Diivani istumisosa mõõdud ilma padjata 56 (126) cm, kõrgus 46 cm ja istme pikkus 185 cm.

Kuna diivani jalgade kõrgus on 5 cm, siis võib mööbliese väiksemas ruumis mõjuda veidi kohmakama ja suuremana kui näiteks kõrgemate jalgadega furnituur, mis annab visuaalselt väikses ruumis õhku juurde. Samas kui mudel, kuju, värvus ja omadused sobivad, siis ei tasu sellest heituda. Igal juhul on tegemist hea ja kvaliteetse ning mugava valikuga.

Hall ei ole igav!

Kuigi esiti võib BoboChic Lisbona diivanikanga tumehall värvus tunduda igavana, annab see interjöörile kindlasti iseloomu juurde. Veelgi enam, hall on neutraalne toon ning seda on lihtne kombineerida teiste värvidega. Eriti hästi sobivad halliga kokku erksad toonid – kollane, punane, roheline, sinine – mis pääsevad halli kõrval kenasti esile, aga samas muudavad halli ka kirkamaks.

Kasulik nõuanne: Hallile ja igavana tunduvale diivanile saab koheselt sära ja särtsu juurde anda, kui valida näiteks diivanipadjad ja pleedi erksas värvigammas. Või hoopis julgete mustritega – geomeetrilised kujundid, ornamendid või lilled.

Diivan, mis on ka voodi

Nurgadiivan BoboChic Lisbona on oma olemuselt diivanvoodi, elik paari lihtsa liigutusega saab diivani muuta voodiks. Funktsionaalne mööbliese annab võimaluse vajadusel külalistele magamisase luua.

Diivani magamisala mõõdud mahutavad kenasti kaks inimest: laius 130 cm, pikkus 185 cm.

Kuna diivanil ei ole eraldi madratsit (mis mõnedel diivanvooditel on), siis päris igapäevaseks magamisasemeks see pigem ei sobi. Peaasjalikult kannatavad pikas perspektiivis magaja mugavus ja uni. Samuti saab suure koormuse kattematerjal.

Sisse ehitatud mahukas pesukast

BoboChic Lisbona nurgadiivanil on sisse ehitatud mahukas pesukast. Seda saab kasutada panipaigana näiteks talveriiete, voodipesu vms hoiustamiseks. Kui lahtikäiv diivan onsiiski aktiivselt kasutuses ka magamisasemena, saab pesukasti mugavalt voodipesu päevaseks ajaks, kui mööbliese peab täitma diivani rolli, peitu panna.

Pehme ja mõnus istuda

Mugava istumise tagavad zikzak vedrud ning vahtpolüuretaan täide istumis- ja seljatoe patjades. See kooslus aitab hoida diivani vormi ja ei lase sellel ka aktiivse kasutamise käigus „ära vajuda“ ja koledaks muutuda.

BoboChic Lisbona nurgadiivani kattematerjalina on kasutatud kvaliteetset gobeläänkangast, millel on mugav ja meeldiv istuda. Mööblitööstuses on gobeläänkangas väga levinud sest on ääretult vastupidav kulumisele. Kuid kuna tegemist on tekstiiliga, ei ole see siiski päris hooldusvaba.

Kattematerjali hooldamine

Selleks, et diivanikanga välimus püsiks aastaid kaunina on oluline meeles pidada, et see vajab regulaarset hooldust, näiteks tolmuimeja või harjaga. Tolmuimejaga puhastades tuleb kasutada pehme mööbli puhastamiseks mõeldud otsikut ja madalat sissetõmmet, et mitte rikkuda kangakiudu.

Juhul, kui diivanile satub vedelikke, tuleb need diivanikangalt võimalikult kiiresti eemaldada hästi imavate materjalide abil, milleks võib olla näiteks majapidamis- või tualettpaber või puuvillast rätik. Tahked ained saab eemaldada lusika abil. Igal juhul kehtib reegel – mida kiiremini tegutseda, seda lihtsamini õnnestub pleki eemaldamine.

Kui aja möödudes on diivanikattematerjal üleni määrdunud, tasub usaldada spetsialiste ning tellida kogu diivani keemiline puhastus.

Äripäeva artiklis kontorimööblist väidetakse, et kontoridiivan peaks olema kodusest diivanist kõvem ja sirgema seljatoega. Usume, et üldkasutatavas kontoriruumis, eriti kliendialas see nii ka on. Ent kontorid ja töötegemise stiil on aastatega muutunud pigem vabama, mugavama poole. Miks mitte lubada enda ruumidesse või puhketuppa ka mõnus nurgake pehmema diivaniga, kus on sülearvutiga mõnus tööd ka teistes asendites peale sirgeseljalise istumise?

