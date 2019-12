Mühlböcki “Progressive kiln” madalaimate võimalike energiakuludega kanalkuivati

Üle 36 aasta on Mühlböck Drying Technology omaenda tehases Austrias tootnud puidukuivateid. Ettevõttesisene uurimis- ja arendusosakond töötab kogu aeg pingeliselt, et tagada Mühlböcki klientidele majanduslik edu.

See saavutatakse tänu kõrgeima kvaliteediga komponentide ja kaasaegseima tehnoloogia kasutamisele, oma klienditeeninduse ning lihtsa ja turvalise käitamisega. Teiselt poolt aitab kaasa potentsiaalne suur säästmine nende kuivatuskambrite elektri- ja soojusenergiatarbimiselt.

Mühlböcki “Progressive kiln” tüüp 1003 – Rubner Holzindustrie (Austria)

Üks suurimaid kulutegureid on puidu kuivatamisel soojusenergia, mis moodustab kuni 80% kuivatamise kogukuludest. Mühlböcki kuivatussüsteemis 1003, mida juba kasutatakse paljudes saeveskites, vähendatakse neid kulusid umbes poole võrra. Innovaatiline on siin see, et heitõhus olemas olevat energiat kasutatakse täielikult ära kuivatusprotsessis.

Energiasääst eelkõige

Kuna edu võtmeks on majanduslikult säästlikum kuivatamine, on kanalkuivatusseadme tootearendusel esiplaanile seatud just energia kokkuhoid.

MÜHLBÖCKi kanalkuivatusseadmetes toimub kuivatusprotsessi käigus muuhulgas pidevalt ventilaatori pöörlemissageduse automaatne reguleerimine.

MÜHLBÖCKi uurimis- ja arendusüksuses koostatud kuivatusprotsessi programmid tagavad optimaalse toimimise madalaimate võimalike energiakulude juures.

Sama oluline, kui on energia sääst, on ka kvaliteet

Võimalikest parim puidu kvaliteet, minimeeritud kahanemine, lõhede tekkimine ja perfektne värvus säästavad otseselt kliendi raha.

MÜHLBÖCK IntelliVent tasakaalustab algniiskuse erinevused ning tulemusena saavutatakse täpipealt soovitud lõppniiskus.

Kasutajasõbralik visualiseering

MÜHLBÖCKi kuivatusjuhtimise olulisimad tunnused on kasutajasõbralik ülesehitus, selge ja ülevaatlik esitamine ning kogu info edastus lihttekstina.

Täiusliku andmete kasutamise tagavad liidesed mobiilsete andmetöötlusseadmete jaoks ning erinevad ettevõtte kohtvõrguga ühendamise võimalused. Põhjalik dokumentatsioon ja laialdased analüüsivõimalused võimaldavad kliendile ka tõhusat kontrolli kuivatusprotsessi üle.

Uus „Progressive kiln“ vastab Rubner Holzindustrie suurtele nõudmistele

Kui Rubner Holzindustrie plaanis laiendada Austrias Rohr­bach an der Lafnitzi tehase olemasolevat kuivatusparki, siis oli see selge ülesanne Mühl­bö­cki kuivatamisspetsialistidele. Plaanidega lähemalt tutvudes selgus, et siin tuleks lahendada suuri väljakutseid. Olemasoleva soojusenergiaga tuleks suurendada võimekust kuivatada kuni 35 mm paksusega puitu suuremas koguses.

Samal ajal oli aga vaja täita ka kõrgeid kvaliteedinõudeid niiskuse hajumise ja puidu kvaliteedi puhul, nagu ka arvestada vaba ruumi olemasolu.

Hästi selge ja täpne graafiline esitus

Mühlböcki programmeerijad töötasid spetsiaalselt uue kanalkuivati jaoks välja omaenda juhtimissüsteemi, mis põhineb Siemensi uusimal tarkvaral. Selle põhiolemuslikud jooned on intuitiivne käitamine, nagu ka selge ja täpne graafiline esitus koos kogu teabe esitamisega lihtsas tekstiformaadis. Mobiilsete andmekogumisseadmete liidesed tagavad andmete täiusliku käitlemise.

Lisaks disainiti täielik ohutustehnoloogia kasutaja suurima võimaliku turvalisuse tagamiseks, võttes arvesse käitamise lihtsust.

Kindlustunne tehase toimimise ja täiusliku töötamise suhtes

Mühlböck suutis täita kõik nõudmised soojustagastusele tüübiga 1003 ja nüüd kasutatakse ka Austrias kõrgeid standardeid puidu kuivatamiseks tunnelkuivatites. „Me pole seda otsust tänaseni kordagi kahetsenud,“ kinnitas Rubneri juht pärast projekti valmimist.

Mühlböcki energiasäästlik “Progressive kiln” Põhja-Ameerika turu jaoks

Oma üle maailma rohkem kui 12 500 kuivatussüsteemist saadud kogemusega on Mühl­böck lisaks olnud 18 aastat ka Põhja-Ameerika turul. Nad on keskendunud oma kanalkuivatite edasisele arendamisele Põhja-Ameerika klientide nõuetele vastavalt.

Sedasorti jätkuva kuivatamise süsteemidelt – kombinatsioon koos soojustagastussüsteemiga 1003, mille ettevõte on suutnud luua, koos kambri konstruktsiooniga – loodetakse suurt edu toovat kasutajatele kui ka firmale Mühlböck nii Euroopas kui ka üle maailma.

Tänaseks on Mühlböcki eelnevalt pakutud lahendused jõudnud lepingusse, mis on sõlmitud Kanada New Brunswickis tegutseva ettevõttega Delco Forest Products Ltd. esimese Mühl­böcki “Progressive kiln“ tunnelkuivati 1003 paigaldamiseks Põhja-Ameerikas. Jääb vaid loota, et varsti paigaldatakse ka Eestisse esimene Mühlböcki kanalkuivati, mis meie kõigil naabritel juba olemas.