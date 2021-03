Soomes tööstuskraanade turgu raputanud KP-ServicePartner Oy alustab tegevust Eestis

„Me tunneme kraanasid puudutavat Eesti reeglistikku. Meie kliendid ei pea muretsema selle pärast, kas soomlastelt julgeb ikka osta,“ lubab KP-ServicePartneri müügijuht, kraanavaldkonda juba kakskümmend aastat läbinisti tundev Fredrik Bäckman. Bäckman on mitmekülgse rahvusvahelise ärikogemusega juht, kes on tegutsenud Balti riikides 2014. aastast, tundes seega nii maid kui ka nende kultuuri Foto: KP-ServicePartner

KP-ServicePartneri osakaal Soome tööstuskraanade turul on mühinal kasvanud. Ettevõte pakub oma klientidele Saksa kraanasid ABUS koos elutsükliteenusega ning teist marki kraanade ajakohastamist. Nüüd on see kõik saadaval ka Eestis.

ABUS on kõrge kvaliteedi poolest tuntud Saksa standardkraanade tootja, kelle valikust leiab klientide vajadustele kohandatud sildkraanad, konsoolkraanad, teisaldatavad kergkraanad, kraanasüsteemid ning tross- ja kett-telferid.

ABUS-e lahendustega on kulud toodete elutsükli vältel kümneid protsente väiksemad kui konkurentidel.

Märkimisväärne osa kokkuhoiust sünnib KP-ServicPartneris arendatud Workmate-kauglugemissüsteemiga, mis salvestab kraana kasutusandmed, nagu näiteks liigutud vahemaa, tõstetud raskused ning tõstekordade hulga.

„Omades täpseid andmeid kraana tegevuse kohta on võimalik selle hooldus planeerida vastavalt kasutusele. Pikemas perspektiivis on see kulutõhusam kui lihtsalt teatud regulaarsusega läbiviidav hooldusprogramm,“ märgib KP-ServicePartneri müügijuht Fredrik Bäckman.

„Ka seadmete vead ja kulumine on ette teada, mis võimaldab vältida ootamatuid ning kalleid seisakuid.“

Uus kraana või vana ajakohastamine - kliendi vajadus otsustab!

Nii mõnigi ettevõte on kindlasti olukorras, kus kraana ning ülejäänud tõsteseadmete eluiga hakkab lõpule jõudma. KP-ServicePartner pakub klientidele uue kraana hankimise alternatiivina ka muid võimalusi.

„Kõigepealt teeme olemasoleva kraana elutsükli põhjal kuluanalüüsi. Alternatiividena pakume kraana väljavahetamist täiesti uue vastu, vankri ja tehnika ajakohastamist või lihtsalt elektroonika uuendamist, lisades sellesse arukat tehnoloogiat ning juhtmevaba kontrolli,“ loetleb Bäckman.

„Vähesed meie valdkonnas tegutsejad pakuvad nii paindlikke ning mitmekülgseid võimalusi. Lõplik valik tugineb sellel, millised on kliendi vajadused ning millist kasutusiga ta oma seadmelt ootab. Lõpptulemus on alati kvaliteetne ning kulutõhus.“

KP-ServicePartneri kasv sai alguse ABB kraanaäri ostmisest

KP-ServicePartneri jõuline kasv sai alguse 2016. aastal, mil varem ABB lepingulise partnerina tegutsenud ettevõte ostis ABB-lt ära tööstuskraanade hooldusäri. Lisaks võttis ettevõte enda kanda ABUS Crane Systemsi kraanade impordi ja müügi Soomes ning hakkas konkureerima valdkonnas valitsenud suuremate tegijatega. Edulugu oli alanud.

Praeguseks on KP-ServicePartner suutnud Soomes oma turuosa märkimisväärselt kasvatada. Nüüd kavatsetakse sama teha ka Eestis.

„ABUS-e kraanade valik on mitmekülgne, tooted on kvaliteetsed ning soodsad. Ka transport Saksamaalt on kiire ja soodne. Meil on Lõuna-Soomes ladu, kust varuosad ning hooldus- ja paigaldusteenused jõuavad Eestisse kiiremini kui nii mõnelegi poole Soomes!“ tõdeb Bäckman.

„Pealegi leidub meilt ka eesti keele oskajaid, nii et suudame paigaldus- ja hooldustööd Eestis läbi viia klientide emakeeles.“

Juba praegu teeb KP-ServicePartner teatud komponentide valmistamisel koostööd Eesti ettevõtetega. Eesmärk on luua tugev kohalik võrgustik.

„Meie soov on kasutada kohalike ettevõtete võimeid. Elujõuline ettevõtlus Eestis on ka meie huvides,“ ütleb Bäckman kokkuvõtteks.