Löök ideele ajada äri Indias

Löök välisinvestorite enesekindlusele

Need sammud on pannud analüütikuid küsima, kas ja miks tõmbab India oma tempokale majanduskasvule vett peale. Esimese ametis oldud nelja aasta jooksul oli Modi igati aktiivne, et investoreid Indiasse meelitada, kusjuures investeeringute maht saavutas möödunud aasta märtsis kõigi aegade tipu.

“India järsk pööre protektsionismi poole annab välisinvestorite enesekindlusele kõva löögi,” ütles CNNile American Enterprise Institute’i teadur Sedanand Dhume. “Tekib küsimus, kas India teeb veel turusõbralikke reforme või pöördub tõesti tagasi kunagi juba ebaõnnestunud impordimudelite manu.”

Modi on öelnud, et tahab välisinvestoreid Indiasse meelitada, et nood aitaksid riigi majandust moodsamaks muuta. Näiteks on peaminister käivitanud kampaania “Make in India” (“Tooda Indias”), mis on sisuliselt vastupidine USA presidendi Donald Trumpi välja käidud kampaaniale “Osta Ameerika kaupu ja palka ameeriklasi”.

Trump ongi juba jõudnud Indiat kritiseerida. Ta nuhtles Indiat impordimaksude tõstmise pärast, väites, et USA mootorrataste tootjale Harley Davidsonile rakenduvad kopsakad lisatasud. “Samal ajal kui India firmad ekspordivad tuhandeid ja tuhandeid mootorrattaid USAsse tasuta,” märkis Trump. Tegelikult pole tema sõnadel tõepõhja all. Kuna Harley Davidsonil on Indias tehas, ei pea ettevõte Indias tariife maksma. Samuti eksportisid India firmad USAsse eelmisel aastal vaid 4000 mootorratast, samas kui üle maailma müüdi kokku 1,5 miljonit kaherattalist.